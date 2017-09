Richt je huis virtueel in met AR-app IKEA

2017-09-13T09:39:00

2017-09-13T09:30:15

IKEA werkt samen met Apple aan een augmented reality-app, waarmee je je eigen woning kunt inrichten met virtuele IKEA-meubels. De IKEA Place-app werkt alleen op telefoons met minstens iOS 11.

Je hebt een iPhone met iOS 11 nodig omdat de app werkt in combinatie met ARKit. Apple's nieuwe platform maakt geavanceerde augmented reality mogelijk. Niet alleen worden stoelen en kasten op de juiste schaal ten opzichte van je kamer getoond, ook de belichting ervan is erg natuurlijk.

Kijken en kopen

Op die manier kun je precies zien of bepaald meubilair goed bij de rest past, en is ook de grootte ervan beter in te schatten dan wanneer je in een winkel zou staan. Nadat je een kamer hebt ingericht met virtuele meubels, kun je er een afbeelding van versturen naar vrienden. Uiteraard is het ook mogelijk om de items gelijk te bestellen via de website van IKEA.

Het is overigens niet de eerste keer dat het woonwarenhuis de virtuele werkelijkheid omarmd. De IKEA VR Experience plaatst je in een keuken vol IKEA-spullen, en daarnaast experimenteert men in het buitenland met een virtual reality-winkel.