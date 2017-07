Roaming in het buitenland: zo voorkom je alsnog extra kosten

2017-07-24T14:18:50

2017-07-24T17:19:54

Hoewel je vanaf 15 juni 2017 binnen de Europese Unie in principe gewoon kunt bellen en internetten vanuit je bundel, geldt dat niet voor alle plekken die je bezoekt. Het is dus even goed opletten waar je gebruikmaakt van je smartphone of tablet. Computer Idee heeft alles voor je op een rijtje gezet.

Prepaid-toestellen

In het geval van een telefoon met daarin een prepaid-simkaart, worden telefoonkosten per seconde afgerekend en het gebruik van data per kB. In dat geval moet je bij je provider nagaan wat er wordt gerekend voor het gebruik van data en telefonie in een van de EU-landen Vaak kun je dan een aparte data- of belbundel aanschaffen, maar de kosten zijn sowieso altijd hoger dan wanneer je via een abonnement belt.

Europa is geen EU!

Belangrijk om te weten voordat je gebruikt wilt maken van je mobiele telefoon en/of internet, is na te gaan of jouw vakantieland zich ook echt in de Europese Unie bevindt, want niet alle landen in Europa zijn natuurlijk lid van de EU. In de onderstaande lijst vind je de landen die weliswaar in Europa liggen, maar geen lid zijn van de EU en waar je voor roamen dus (extra) moet betalen:

Zwitserland

Vaticaanstad

Monaco

San Marino

Albanië

Andorra

Armenië

Azerbeid­zjan

Bosnië en Herzegovina

Georgië

Macedonië

Moldavië

Montenegro

Oekraïne

Rusland

Servië

Turkije

Kazachstan

Kosovo

Wit-Rusland

Raadpleeg - als je door deze landen heenreist - welke kosten er voor internet of bellen worden gerekend, want dat scheelt per provider. Om nog wat meer voor verwarring te zorgen: in de landen Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland geldt wel dat deze binnen je bundel vallen.

Onbeperkte bundels niet onbeperkt

Als je bij je Nederlandse provider een onbeperkte bundel hebt, is die bundel niet automatisch ook onbeperkt in andere EU-landen. Providers moeten voor het daadwerkelijke roaming namelijk nog altijd kosten maken en die afdragen aan de overige providers waar gebruik van wordt gemaakt, dus er zijn wel grenzen in hoeveel data je in het buitenland mag verstoken.

Het hangt af bij welke provider je zit, maar doorgaans mag je niet meer dan 6 GB of 10 GB data gebruiken in een ander EU-land, dus ook al is je bundel in Nederland onbeperkt, in het buitenland moet je er dus voor zorgen dat je dat limiet niet overschrijft. In Android kun je via de opties van je data opgeven dat er een waarschuwing wordt getoond op het moment dat je een bepaald limiet hebt bereikt.

Bellen naar andere landen

Je betaalt ook extra kosten als je vanuit Nederland naar een ander EU-land belt, bijvoorbeeld naar Spanje om een reservering van een camping te bevestigen. Die bedragen blijven bovendien ook relatief hoof, 70 tot 90 cent per minuut zijn eerder regel dan uitzondering. In zo'n geval zou je dus beter voor een vaste lijn kunnen kiezen om het telefoongesprek te voeren.

Bel je echter vanuit een EU-land naar Nederland, dan betaal je weer geen extra kosten.

De tarieven voor het bellen van het ene EU-land naar het andere EU-land verschilt ook weer: zo kan het bijvoorbeeld duurder zijn om vanuit Spanje naar Frankrijk te bellen dan van Oostenrijk naar België. Ook deze telefoongesprekken vallen dus niet binnen je bundel.

Op zee

Maak je tijdens je reis gebruik van een veerdienst, dan is het nog even extra opletten. Alhoewel je zou denken det bijvoorbeeld de veerdienst tussen Calais in Frankrijk en Dover in Engeland of Hoek van Holland en Harwich valt onder de EU, is dat niet zo: het gaat hier om internationale wateren. Op een schip wordt dan gebruik gemaakt van satelliettelefonie. De naam zegt het al: het telefonie- en dataverkeer verloopt via een satelliet, omdat mobiele zendmasten niet zo ver op zee kunnen reiken. En verbindingen via de satelliet zijn duur: als u op een schip zit en u bent buiten bereik van een zendmast, dan krijgt u automatisch een sms-bericht van uw provider, doorgaans in de trand van 'Welkom in geografische zone 4' of 'Non-geographical zone'. De kosten zijn dan extreem hoog, bijvoorbeeld bellen en gebeld worden voor zo'n 2 euro per minuut, 50 cent per sms-bericht en 5 euro per MB.

Groot Brittannië

Binnen Groot Brittannië gaat bellen en internetten vooralsnog gewoon vanuit je bestaande bunde. Omdat ten tijde van schrijven de Brexit weliswaar in gang is gezet, maar nog niet is voltooid, blijft dat nog zo'n twee jaar zo. Maar op 29 maart 2019 moet Groot Brittannië helemaal zijn uitgetreden uit de EU, en het is nog niet bekend wat dat betekent voor de roaming-tarieven. De kans is groot dat er wel kosten in rekening worden gebracht, maar hoeveel is nog niet bekend.