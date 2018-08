Rolls-Royce werkt aan piepkleine robots die een scan van een motor kunnen maken

2018-08-16T13:12:00

2018-08-16T13:09:46

Je kent Rolls-Royce vermoedelijk van de luxe auto's, maar de fabrikant maakt bijvoorbeeld ook straalmotoren voor vliegtuigen. Omdat het kostbaar is om die bij onderhoud uit en weer in elkaar te zetten, werkt Rolls-Royce samen met universiteiten aan piepkleine robots die ín een motor kunnen kruipen om een scan te maken.

De robots, genaamd SWARM, zijn een concept dat Rolls-Royce ontwikkelt in samenwerking met de universiteiten van Nottingham en Harvard. Rolls-Royce maakt en verkoopt onder andere grote straalmotoren aan vliegtuigbouwers, maar zoals elke motor gaan ook die slijten. Bij een slijtagecontrole dient een motor nu compleet uit elkaar te worden gehaald om te kijken wat de staat van de onderdelen is. Een tijd- en geldrovende klus die Rolls-Royce daarom wil veranderen, mogelijk met piepkleine robots. In een video demonstreert de fabrikant hoe de 10 millimeter grote robots als insecten via een buis in een motor geplaatst worden om vervolgens onderdelen te scannen. De resultaten worden direct doorgegeven aan de technicus die op afstand via de laptop meekijkt. De motor hoeft op deze manier niet vooraf uit elkaar te worden gehaald: de robots geven aan hoe de conditie van elk onderdeel is, waarna de technicus bekijkt of er iets vervangen moet worden.

Toekomstmuziek

Hoe gaaf de robots ook klinken, voorlopig is het nog toekomstmuziek. Weliswaar zijn er werkende prototypes, maar die zijn nog te groot om gebruikt te kunnen worden door Rolls-Royce. De innovatieafdeling van het bedrijf blijft daarom samenwerken met partijen als universiteiten om de robots kleiner te maken totdat ze compact genoeg zijn om in een motor te passen. Wanneer dat moet gebeuren, durft Rolls-Royce nog niet te zeggen.