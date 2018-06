Routeplanner Tyre stopt met Google Maps-integratie

2018-06-11T09:38:00

2018-06-11T09:39:23

De Nederlandse makers achter de oudgediende routeplanner Tyre werken momenteel aan het implementeren van een nieuwe kaartendienst. De integratie met Maps werkt niet meer, wegens een controversiƫle beslissing van Google.

Tyre is een routeplanner die niet zozeer draait om zo snel mogelijk van a naar b te komen, maar juist om het uitstippelen van ritten langs verschillende leuke tussenstops. Google Maps lag daar jarenlang voor aan de basis. Het aanbieden van Maps is voor ontwikkelaars nu echter veel duurder geworden. Daarom wordt er nu gewerkt aan een alternatief.

Overstappen op MyRoute

Gebruikers wordt in de tussentijd aangeraden over te stappen op de gratis MyRoute-app, van dezelfde makers. Daar blijft navigeren via Google Maps een optie, maar ook kaarten van TomTom en Garmin maken er deel van uit. Extra functies zijn tegen betaling toegankelijk. Alleen vandaag nog is een levenslange licentie te koop voor 99 euro, met 30 procent korting voor Tyre-gebruikers.

Na vandaag biedt de MyRoute-app enkel nog jaarabonnementen aan. In editie 9 van Computer Idee stonden we uitgebreid stil bij de mogelijkheden van Tyre. Lees hier die uitgave terug.