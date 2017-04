Ruimtesonde Cassini vereerd met een Google doodle

2017-04-26T00:33:23

2017-04-26T00:49:03

De ruimtesonde Cassini is aan de laatste fase van zijn leven begonnen. Maar het gaat zonder meer een spectaculair einde worden! De komende tijd wordt het weer genieten van een serie bijzondere opnamen. Saturnus gaat nog flink wat geheimen prijsgeven.

Cassini heeft al een heel lange reis met veel avonturen achter de boeg. Meest spectaculair moment was ongetwijfeld toen lander Huygens zich losmaakte van de sonde, om zich vervolgens neer te zetten op Titan. Deze Saturnusmaan is veelbelovend qua mogelijk buitenaards leven. Vandaar dat Nasa niet het risico wil lopen op een crash op het ongeschonden maanoppervlak. In plaats daarvan vindt 15 september een gecontroleerde duik in de atmosfeer van Saturnus plaats. Die zal definitief een vurig einde van Cassini betekenen. Toch staat er voor die tijd nog heel wat te gebeuren. Na een verschillende keren tussen de ringen gedoken te zijn en aldaar mooie foto's te schieten kan als het allemaal meezit ook eindelijk de rotatiesnelheid van de planeet vastgesteld worden. Dan weten we precies hoe lang een Saturnusdag duurt. De dappere ruimtesonde is vandaag geëerd met een mooie doodle van Google!