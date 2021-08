Run op betaalbare smartwatches, Apple blijft populairst

2021-08-27

2021-08-27T11:00:48

Smartwatches die minder dan 100 euro kosten, zijn vergeleken met vorig jaar krap zes keer vaker verkocht. Deels is dat te verklaren door de coronapandemie, stelt Counterpoint Research. Mensen zijn bewuster met hun gezondheid bezig en de fitnessfuncties van de slimme klokjes helpen daarbij.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 meet de marktonderzoeker een groei van maar liefst 547 procent in het segment van smartwatches onder de 100 euro. Deze goedkopere horloges zijn telkens vaker voorzien van geavanceerde functies als een hartslag- en zuurstofmeter, wat ze voor een groter publiek aantrekkelijk maakt.

Tegelijkertijd versoepelen veel landen hun lockdownmaatregelen, waardoor mensen er weer meer op uit trekken en hun buitenactiviteiten graag door een slim horloge laten registeren.

Verdeling

Met een marktaandeel van 28 procent blijft Apple hofleverancier van wearables, door het succes van de Apple Watch in met name de Verenigde Staten. De helft van alle Apple Watch-dragers is Amerikaans. Wel levert Apple iets in vergeleken met vorig jaar, terwijl Samsung juist aan het inlopen is.

Huawei is op Apple na nog steeds het populairste smartwatch-merk, hoewel ook hier een daling is gemeten. Garmin sluipt nog net de top 5 binnen, in plaats van Amazfit.

Drie maal Apple

Over het algemeen steeg de smartwatch-verkoop in het afgelopen kwartaal wereldwijd met 27 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De Apple Watch Series 6 is het vaakst geleverd. Daarna zijn respectievelijk de Apple Watch Series SE, Samsung Galaxy Watch Active 2, Apple Watch Series 3 en Imoo Z6-4G het meest in trek.

India is de snelst groeiende markt, dankzij slimme horloges die door lokale merken gefabriceerd worden.