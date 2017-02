Safer Internet Day: Techbedrijven helpen met gegevensbescherming

2017-02-07T12:50:28

2017-02-07T13:07:52

Vandaag is het Safer Internet Day, een dag waarop techbedrijven zich inzetten voor de veiligheid en privacy van hun klanten en abonnees. En dat is hard nodig ook, want vooral jongeren lappen de online veiligheidsetiquette nogal eens aan hun laars.

Volgens een onderzoek van Google is 72% van de jongeren in Nederland namelijk niet bang om gehackt te worden. Ten onrechte, want hun wachtwoorden zijn makkelijk te raden en worden soms zelfs bewust aan anderen gegeven. En dat terwijl hun ouders juist wél bezorgd zijn over hun kroost.

Http naar https

Google is verre van het enige bedrijf dat zich op Safer Internet Day inzet voor gebruikers. Zo begint de Nederlandse webhost JouwWeb met het overzetten van 10.000 http-websites naar een - veiligere - https-verbinding. Dat is belangrijk voor de gegevensbescherming van de gebruiker, maar ook voor de websites zelf: Google toont sinds twee weken een melding als slecht beveiligde websites gegevens delen.

Virusjager Symantec richt zich op Safer Internet Day vooral op cyberpesten. Meer dan de helft van de ouders denkt namelijk dat hun kinderen eerder gepest worden dan voor het digitale tijdperk. Verder maken zij zich ook zorgen om gegevensbescherming en het per ongeluk delen van gevoelige gezinsinformatie.

Wachtwoorden

Ook over het gebruik van wachtwoorden kunnen jongeren nog veel leren. Bijna tweederde heeft één wachtwoord dat voor minstens drie logins wordt gebruikt. 17 procent heeft het afgelopen halfjaar geen enkel wachtwoord veranderd. 12 procent verandert zijn wachtwoorden zelfs helemaal nooit.

Daar komt nog bij dat wachtwoorden vaak erg zwak zijn. Ook in 2017 staan makkelijk te kraken opties als qwerty, password en 123456 weer bovenaan de lijst met meestgebruikte wachtwoorden.