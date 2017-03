Samen online video's kijken met Uptime-app

2017-03-13T11:48:00

2017-03-13T11:40:38

Uit de stal van Google komt wederom een sociale app, dit keer met de focus op video. Met Uptime stream je samen dezelfde filmpjes en laat je er reacties op achter.

De applicatie heeft daardoor iets weg van Facebook Live, maar draait niet om livestreams. Voorlopig beperkt de dienst zich tot YouTube-video's. Rondom de video's is een tijdlijn te zien, met daarop icoontjes van je medekijkers. Zo zie je precies waar ze zich bevinden. Verderop in de video, of juist nog maar in het begin.

Kleinschalige test

Google test de applicatie voorlopig nog op kleine schaal. Zo is Uptime alleen in de Verenigde Staten te downloaden voor iOS. Naar verwachting komt de app later ook elders in de wereld uit, en een Android-versie lijkt ook vanzelfsprekend.