Samsung: Accu's oorzaak exploderende Note 7

2017-01-23T10:28:00

2017-01-23T10:29:03

Samsung stelt na uitgebreid onderzoek vast dat Galaxy Note 7-toestellen explodeerden doordat er problemen waren met de accu's. Dat vermoeden was er al snel, maar nu is het officieel.

Samsung wilde bij de Note 7 een forse batterijduur in een slanke smartphone bieden. Maar dat zorgde er ook voor dat de accu te krap in de behuizing werd gebouwd. De negatieve elektroden bogen daardoor af in de hoeken, met kortsluiting als gevolg.

Toen de problemen ontstonden, trok Samsung de telefoons terug. De vervangende modellen bleken echter ook vlam te vatten, wat wederom te wijten was aan een productiefout. In sommige gevallen was de isolatietape beschadigd, of ontbrak de tape zelfs volledig.

Maatregelen

Samsung schakelde bij het analyseren van de problemen drie onafhankelijke onderzoeksbureaus in. De afgelopen tijd onderzochten 700 medewerkers 200.000 telefoons en 30.000 batterijen. De bevindingen werden vervolgens gedeeld in een persconferentie.

In die presentatie is duidelijk geworden hoe Samsung gevaarlijke situaties in de toekomst wil voorkomen. Accu's worden in het vervolg namelijk veel uitgebreider getest. Zo wordt onder andere met röntgenfoto's gewerkt om te zien hoe de batterij in de telefoon presteert.

Ook wordt er in het vervolg beter gekeken naar de plaatsing van de accu's, en wordt iedere batterij ook van de binnenkant grondig onderzocht. Daarnaast kunnen batterijen van toekomstige telefoons ook softwarematig in toom gehouden worden.

Galaxy S8

De Galaxy Note 7 is in Nederland nooit te koop geweest. Volgens Samsung zijn inmiddels 96 procent van de drie miljoen telefoons weer bij het bedrijf ingeleverd. De Samsung Galaxy S8 komt tot slot later uit dan verwacht. Die werd eerder eind februari verwacht.