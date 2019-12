Samsung brengt Galaxy Fold opnieuw uit voor 2.020 euro

2019-12-18T09:48:00

2019-12-18T09:33:54

Samsung maakt bekend dat de Galaxy Fold vanaf 10 januari 2020 te koop is voor de toepasselijke prijs van 2.020 euro. Eerder werd de opvouwbare smartphone op het laatste moment teruggetrokken wegens grootschalige productiefouten.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het toestel eerder dit jaar al in de verkoop zou gaan. Maar destijds doken er verhalen op van reviewers die klachten hadden over het vouwmechanisme en het scherm. Bij normaal gebruik zouden deze snel stuk gaan. Samsung stelde daarop een onderzoek in en stopte met het leveren van de smartphone.

Aangepast ontwerp

Een verbeterde variant is nu al een poosje in bepaalde landen te koop en komt begin volgend jaar dus ook naar Nederland. Het ontwerp is aangepast zodat er minder snel stof en andere viezigheid tussen de naden van het scherm kunnen komen en de beschermlaag van het scherm zelf is doorgetrokken naar de achterkant, zodat die niet meer los te peuteren is.

Hybride toestel

De Samsung Galaxy Fold is door zijn uit te vouwen scherm ook als tablet te gebruiken. Dichtgeklapt is er op de achterkant sprake van een tweede scherm. Dit is de standaard telefoonmodus. Samsung heeft Android dusdanig geoptimaliseerd dat apps zich automatisch aanpassen aan de vorm van het display. Ook leent de tabletmodus zich goed voor multitasken met twee apps naast elkaar.