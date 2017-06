'Samsung brengt Note 7 in beperkte oplage opnieuw uit'

2017-06-28T11:36:00

2017-06-28T11:27:03

Samsung is mogelijk van plan zijn geplaagde Galaxy Note 7 opnieuw uit te brengen. Dit keer met verbeterde interne componenten, zodat de phablet niet opnieuw vlam vat.

Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. De vernieuwde Note 7 zou in een beperkte oplage van slechts 400.000 stuks uitkomen, en alleen in thuisland Zuid-Korea worden verkocht.

Het zou de derde versie van het toestel zijn, nadat de eerste twee edities om veiligheidsredenen werden teruggetrokken. In beide gevallen bleek de accu brandgevaarlijk. Een wereldrijde terugroepactie was het gevolg en de telefoon mocht ook niet meer mee de lucht in.

Pas veel later bleek dat Samsung een te grote accu in een te kleine behuizing probeerde te stoppen. Daardoor ontstond binnen in de batterij kortsluiting. In de eventuele nieuwe Note 7 zou dat euvel opgelost zijn.

Galaxy Note 8

Hoewel er grote imagoschade voor Samsung verwacht werd, bleek dat uiteindelijk wel mee te vallen.  Het bedrijf maakte ook al vrij snel bekend dat er gewoon een Galaxy Note 8 zou uitkomen. Tot op heden is die nog niet aangekondigd.