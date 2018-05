Samsung brengt VL350- en VL550-speakers uit

2018-05-01T10:00:00

2018-05-01T08:54:50

Vorig jaar kocht Samsung audiomerk Harman. Het eerste resultaat van die overname ligt nu in de winkels: de draadloze VL350- en VL550-speakers.

Daar is muziek naartoe te streamen via bluetooth of wifi, terwijl aansluiten op een tv ook tot de mogelijkheden behoort. Er zit namelijk ook gewoon een aux-ingang op. Het prijsverschil tussen de twee speakers is groot, maar er zit dan ook meer power in de grotere variant.

Draaischijf

Geinig is verder de magnetische draaischijf, waarmee het volume te regelen is. Die kun je ophangen waar je wilt, en is eventueel eenvoudig te verplaatsen. De VL350-speaker kost 299 euro, de VL55-speaker 499 euro.