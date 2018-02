'Samsung en Apple opnieuw populairste smartphone-merken'

2018-02-02T11:22:00

2018-02-02T11:22:05

De smartphone-industrie heeft weer een goed jaar achter de rug, en dat geldt opnieuw met name voor Samsung en Apple. Dat blijkt uit bevindingen van marktanalist IDC, dat de cijfers van 2017 onder de loep nam.

Samsung verkocht in 2017 rond de 317 miljoen toestellen, circa 2 procent meer dan het jaar ervoor. IDC merkt op dat het terugtrekken van de Galaxy Note 7 uiteindelijk weinig impact heeft gehad op het vertouwen van consumenten, die Galaxy-telefoons in groten getale blijven kopen. De verwachting is dan ook dat de aankomende Galaxy S9 straks erg in trek is.

Apple verkocht vorig jaar iets meer iPhones dan in 2016, in totaal werden er zo'n 216 miljoen stuks geleverd. Volgens IDC deed het bedrijf er goed aan om drie toestellen in verschillende prijsklassen te lanceren, daardoor is er voor ieder wat wils. De iPhone 8, 8 Plus en iPhone X verkochten met name tijdens de feestdagen goed, in die periode zelfs beter dan Samsung-telefoons.

Chinees succes

Huawei, Xiaomi en Oppo (o.a. OnePlus) zijn hekkensluiters in de lijst van meestverkochte smartphone-merken. Dat hebben ze met name te danken aan kopers uit eigen land, China. Maar vooral Huawei profiteerde daarnaast van de stijgende verkoopaantallen in westerse landen. Met in totaal 139 miljoen verkochte toestellen is er wel nog een inhaalslag te maken om de grootste te worden.

IDC zegt wel dat er in totaal iets minder smartphones zijn verkocht dan in 2016, een daling van 1 procent. Geen enorm verschil, maar een verklaring is er wel. Consumenten zouden nog niet zo het nut inzien van innovaties als randloze schermen, wat meer wordt gezien als een luxe dan een noodzaak. Zodoende wachten ze langer met de aanschaf van een nieuwe telefoon.