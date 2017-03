Samsung Galaxy S8 en S8+ officieel aangekondigd

2017-03-29T17:00:00

2017-03-28T15:05:06

Samsung heeft de Galaxy S8 officieel gepresenteerd. De smartphone komt eind april in twee varianten beschikbaar, de gewone S8 en de grotere Plus-variant, die beide over een gebogen schermrand beschikken.

Naast het feit dat de Galaxy S8 alleen met gebogen scherm komt, is het beeldscherm de meest in het oog springende eigenschap van de smartphone. Samsung heeft het toestel zo gemaakt dat vrijwel de gehele voorkant een scherm is. De home-knop die je van Samsung-toestellen gewend bent heeft daarvoor moeten wijken. De vingerafdrukscanner is naar de achterkant verplaatst, terwijl de onderkant van het toestel drukgevoelig is. Hierdoor is veel ruimte beschikbaar gekomen voor het scherm, zonder dat het toestel echt groot is.

De beeldverhouding van dit grote scherm is wel wat eigenaardig: 18,5 bij 9. Een speciale techniek van Samsung moet ervoor zorgen dat de beschikbare schermruimte met de gebogen randen optimaal gebruikt wordt. Het QHD-scherm heeft een formaat van 5,8 inch (14,7 cm) of in het geval van de Plus-variant 6,2 inch (15,7). Op papier zijn dat dus forse schermen, maar het netto-formaat valt mee: 14,9 x 6,8 x 0,8 centimeter of 16 x 7,3 x 0,8 centimeter.

Persoonlijke assistent

De Galaxy S8 introduceert eveneens Samsung’s eigen Google Assistant, Siri- of Cortana-alternatief: Bixby. Deze assistent kun je spraakcommando’s geven, houdt je op de hoogte van belangrijke zaken of kun je op een slimme manier voor je aan het werk zetten, bijvoorbeeld met locatie- en objectherkenning in foto’s. Samsung heeft de assistent behoorlijk in het besturingssysteem verweven. Zo vind je in de camera-interface een speciale knop, is er een oproepbaar overzicht op de plek waar Flipboard (of Google Now) voorheen zat en is er zelfs een fysieke knop voor Bixby aan de zijkant van het toestel geplaatst. Bixby is direct beschikbaar, alleen nog niet in het Nederlands beschikbaar.

Verder is Android 7 onder handen genomen, alles oogt weer een stukje strakker. Op het gebied van beveiliging is de gezichtsherkenning onder handen genomen en is de irisscanner (die ook in de Note 7 zat) toegevoegd. Je kunt deze niet alleen gebruiken om het toestel te ontgrendelen, maar ook specifieke apps.

Upgrade

Verder borduurt de S8 vooral voort op de Galaxy S7 van vorig jaar. Het toestel is waterdicht, de 64 GB aan opslag is uit te breiden met een geheugenkaart en met een octacore-processor, 4GB werkgeheugen en een 3.000 (of 3.500) mAH-accu zit het met de overige specificaties prima. Op cameragebied lijken de veranderingen niet spectaculair. Geen dubbele camera zoals bij de Huawei P10 of de LG G6, maar een 12 megapixelcamera met optische beeldstabilisatie. Vorig jaar scoorde de Galaxy S7 nog het beste in een uitgebreide smartphone-cameratest.

April

De Galaxy S8 en S8+ zijn vanaf 27 april verkrijgbaar voor respectievelijk 799 en 899 euro.