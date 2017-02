Samsung Galaxy S8 en S8 Plus duiken op in video

2017-02-27T13:33:28

2017-02-27T14:01:44

Tijdens het Mobile World Congress zal Samsung zijn nieuwe vlaggenschip Galaxy S8 niet aankondigen. Maar toch zijn er al aardig wat specificaties van het nieuwe toestel gelekt. Nu gaat er ook een video rond, waarin de nieuwe S8 en S8 Plus al zijn te zien.

De Samsung Galaxy S8 zal naar verwachting pas op 29 maar worden aangekondigd. Er is al mondjesmaat wat informatie over het nieuwe toestel bekend. Zo bleek eind vorig jaar al dat de twee toestellen (S8 en S8 Plus) worden voorzien van een randloos scherm. Ook krijgt het toestel net als bij de S7 Edge een ronding aan de zijkant van het scherm.

Geen homeknop

De nieuwe Samsung Galaxy S8 zal naar verwachting ook geen fysieke hardwarematige homeknop bevatten. In plaats daarvan wordt het een softwareknop op het display zelf. De Samsung Galaxy S8 en S8 Plus krijgen een vingerscanner aan de achterzijde van het toestel, vlak naast de camera. Dat is duidelijk te zien op de gelekte beelden.

Hoe authentiek de gelekte video (die gewoon op YouTube staat) is, is niet bekend. De kwaliteit is vrij laag, waardoor het toestel niet heel duidelijk op de beelden is te zien, maar het gaat wel degelijk om (een vroege versie van) de Galaxy S8.

Formaten Galaxy S8

De Samsung Galaxy S8 wordt een 5.8 inch telefoon met SuperAmoled-scherm en gebogen randen op he glas. De S8 Plus krijgt een 6.2 inch-scherm, en is daardoor ook een flink stuk groter dan zijn kleinere broertje. De S8 Plus krijgt een 3500mAh-accu, de 'gewone' S8 heeft er eentje van 3000mAh.

Het scherm loopt bij de nieuwe telefoons ook een stuk verder door naar beneden, waardoor er geen ruimte meer is voor een fysieke homeknop.