Samsung Galaxy Z Flip specificaties en afbeeldingen gelekt

2020-01-29T09:36:00

2020-01-29T09:22:12

Samsung ondervond met zijn Galaxy Fold een moeizame start voor het concept vouwbare smartphone, maar het bedrijf geeft niet op. Naar verwachting wordt binnenkort de Galaxy Z Flip onthuld en daar is nu veel info over gelekt.

In tegenstelling tot de Fold, vouwt de Z Flip in de lengte dicht. Daardoor lijkt het toestel meer op de dicht te klappen telefoons van weleer. Het vouwbare scherm zou zijn gemaakt van 'ultra thin glass', wat steviger zou moeten zijn dan het display van de Fold. Dat scherm raakte snel beschadigd, een van de redenen waarom dat toestel een tijdje uitgesteld werd. De Galaxy Fold kopen kan nu wel weer.

De gelekte specificaties zijn afkomstig van de Duitse site WinFuture. Aan de achterkant is sprake van twee camera's, waarvan eentje met groothoeklens. Ernaast zit een bijna verborgen tweede schermpje, dat altijd aan staat en informatie toont zoals de tijd en binnengekomen meldingen. De vingerafdrukscanner zou aan de zijkant zitten en dus niet in het scherm, zoals bij veel andere hedendaagse Galaxy's.

Overige specs

Andere specs waarover wordt gesproken zijn de Qualcomm Snapdragon 855+-processor, 8 GB werkgeheugen en een accucapaciteit van 3.300 mAh. De interne opslagruimte betreft 256 GB, deze is nĂ­et uit te breiden omdat er geen sd-kaartje in past. De prijs wordt geschat op zo'n 1.500 euro. De verwachting is dat de Galaxy Z Flip tegelijkertijd met de Galaxy S20 wordt onthuld en vanaf 14 februari te koop is.