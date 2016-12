Samsung introduceert volgend jaar slimme muziek- en televisiedienst

2016-12-28T12:57:45

2016-12-28T12:56:35

Samsung komt volgend jaar met een aantal eigen muziek- en televisiediensten. Daarmee kunnen smart-tv-bezitters een persoonlijke selectie krijgen die is gebaseerd op apps zoals Spotify.

Samsung introduceert de dienst naar verwachting tijdens de CES-beurs, die in januari in Las Vegas begint.



De muziek- en tv-diensten komen als apps naar de smart-tv's van het bedrijf. De apps worden onderdeel van de Smart Hub.





Music

Slimme televisiedienst

Het gaat om een eigen dienst met de pragmatische naam 'Music'. Die schotelt de gebruiker muziek voor die is gebaseerd op het luisteren naar andere muziekdiensten zoals Spotify en Deezer. Ook komt er een feature waarmee je muziek in tv's en series kunt opzoeken, en opslaan in je eigen muziekaanbod.Daarnaast moet er een slimme televisiedienst komen. Daarmee kunnen gebruikers hun eigen on-demand-kanalen toevoegen, zodat je niet van verschillende diensten gebruik hoeft te maken. Het wordt daarnaast mogelijk om bijvoorbeeld extra informatie te vinden over tv-programma's of bijvoorbeeld sportwedstrijden die je aan het kijken bent.De diensten worden ge√Įntroduceerd tijdens de CES-beurs. Die begint 3 januari. Daar houden we ook op deze site alles van bij.