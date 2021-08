Samsung Jet Bot AI+: Robotstofzuiger op koers

2021-08-24T10:00:00

2021-08-24T10:00:08

Roomba is wellicht het bekendste robotstofzuigermerk, maar Samsung doet nu eveneens een duit in het zakje met zijn Jet Bot AI+.

Deze robotstofzuiger is met een LiDAR-sensor uitgerust, in de kern dezelfde techniek als waar zelfrijdende auto's hun koers mee bepalen. Dankzij 3D-objectherkenning navigeert 'ie zeer nauwkeurig door het huis, zonder ergens tegenaan te botsen. Zelfs al is het obstakel slechts een centimeter hoog.

Prijs

Routines afstellen doe je met de SmartThings-app en aansturen kan ook met stemcommando's. De Jet Bot AI+ is wel een van de duurste stofzuigers in zijn soort. Je haalt 'm voor 1499 euro in huis.