Samsung kondigt Galaxy J2 Core met Android Go aan

2018-08-24T09:19:00

2018-08-24T09:17:19

Samsung kondigt een nieuw budget-toestel aan onder de naam Galaxy J2 Core. Opvallend is dat deze telefoon het eerste Samsung-model is dat op Android Go draait, dat specifiek bedoeld is voor smartphones met bescheiden specificaties.

Android Go betekent normaliter een schone versie van Android. Dat neemt immers het minste werkgeheugen in. Toch kiest Samsung er alsnog voor zijn eigen skin er overheen te leggen. Hoe dat in de praktijk uitpakt, blijft nog even afwachten.

Wel zijn de afgeslachte apps van Google aanwezig, waaronder Maps Go en YouTube Go. Die zijn minder zwaar om te laden dan de volwaardige apps.

Specificaties en prijs

Wat specificaties dan. De J2 Core heeft een scherm met een resolutie van slechts 960 x 540 pixels en draait op de Exynos 7570-processor. Er is 1 GB ram voor handen in combinatie met 8 GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 2600 mAh.

Voorlopig zijn er nog geen plannen bekend om dit toestel ook in Nederland uit te brengen. De budgetsmartphone is alleen nog in India en Maleisiƫ te koop, voor een prijs van rond de 100 dollar