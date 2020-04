Samsung legt S Voice-assistent voorgoed het zwijgen op

2020-04-13T09:51:14

2020-04-13T09:54:16

Op bepaalde Samsung-telefoons is weldra geen gebruik meer te maken van de S Voice-functie. De spraakassistent werd in 2012 geïntroduceerd maar is inmiddels opgevolgd door een slimmer hulpje, Bixby. Daarom stopt de ondersteuning voor S Voice op 1 juni aanstaande.

De Samsung Galaxy S3 was het eerste toestel met S Voice. Daarmee wilde Samsung Android-gebruikers destijds vooral een alternatief bieden op Apple's Siri. Daar ontbrak het op Android nog enigszins aan omdat de Google Assistent zoals we die nu kennen, pas in 2016 zijn intrede maakte. S Voice maakte het deels mogelijk om Samsing-smartphones met spraakcommando's te bedienen, hoewel de accuraatheid en snelheid waarmee dat gebeurde het nog wel eens liet afweten.

S Voice maakte standaard deel uit van Samsung-telefoons en tablets, tot de lancering van de Galaxy S8 in 2017. Daar maakte voor het eerst een intelligentere spraakassistent deel van uit, namelijk Bixby. Bixby is veel meer vervlochten met Samsung's Android-schil en kan daarnaast complexere taken uitvoeren. Sindsdien vind je S Voice niet meer op nieuwe Samsung-apparatuur, behalve op bepaalde smartwatches.

Telefoons, tablet en horloges

Over die smartwatches gesproken. De Gear S3 en Gear Sport krijgen een update, zodat S Voice automatisch wordt vervangen door Bixby. Maar voor de smartphones en tablets die nu nog met S Voice werken, geldt dat niet. Het betreft de volgende modellen: Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Note FE, Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/10.1, Galaxy Tab S8.4 en S10.5