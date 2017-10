Samsung Odyssey is nieuwe VR-bril voor Windows 10

2017-10-04T10:09:00

2017-10-04T09:59:39

Naast onder andere Dell, HP en Lenovo komt nu ook Samsung met een 'mixed reality'-bril voor Windows 10, de Samsung Odyssey. Deze is wat duurder dan de rest, maar heeft ook betere specificaties.

Opvallend aan deze headset is het gebruik van amoled-schermen, die we bijvoorbeeld ook terugvinden in Galaxy-smartphones. Veel andere vr-brillen bezitten lcd-schermen. Gevolg is dat de Odyssey een betere kleurweergave moet hebben, als ook een hogere resolutie van 1400 × 1600 pixels per oog.

Realistischer

Ter vergelijking: de Oculus Rift biedt een resolutie van 1080 × 1200 pixels per oog. Hoe hoger de resolutie, hoe realistischer de virtuele beelden. De kijkhoek komt verder overeen, met een zogeheten 'field of view' van 110 graden. Hoe hoger dit getal, hoe verder je om je heen kunt kijken.

Prijzen

De Samsung Odyssey is de duurste bril voor Windows 10, met een prijskaartje van 499 dollar inclusief twee bewegingsgevoelige controllers. Prijzen van de andere headsets starten bij 399 dollar. Ondersteuning voor mixed reality volgt in de Fall Creators Update. Dan lanceren de meeste brillen ook.