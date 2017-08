Samsung toont nieuwe Galaxy Note 8

2017-08-23T17:00:00

2017-08-23T17:30:12

Samsung heeft de Galaxy Note 8 aangekondigd. Het nieuwe paradepaardje van Samsung heeft een boel goed te maken na het debacle met de Note 7. Onze eerste indruk is dat dat wel goed komt – zolang de telefoon niet spontaan in de brand vliegt natuurlijk.

De Note-serie van Samsung staat bekend om zijn forse beeldschermen. De nieuwe Note 8 krijgt een beeldscherm van 6,3 inch: aanzienlijk groter dan de 5,7 inch van zijn voorganger. Het is trouwens een Quad HD+ Super Amoled-scherm. We moesten het zelf ook even opzoeken, maar concreet betekent dat: een 4K-amoled-scherm, en dat met een beeldverhouding van 18,5:9. Het scherm loopt aan beide zijkanten af.

Samsungs nieuwe phablet heeft een werkgeheugen van 6 gigabyte en een octacore-chip – heel toepasselijk. Verder beschikt het apparaat over een dubbele camera – een groothoek- en een telelens. De primaire camera (12 megapixel) heeft een diafragma van f/1.7 en is dus in staat om foto’s te schieten in relatief donkere omstandigheden.

Softwarematige handigheidjes

Vanzelfsprekend kan je ook bij deze Note op het scherm tekenen met de S Pen. Een leuke feature hiervan is de zogenaamde ‘Notitie scherm uit’: je schrijft iets terwijl het scherm uitstaat en de Samsung slaat de notitie op als afbeelding. Je deelt dus ook gemakkelijk notities met anderen.

Een ander handigheidje van Samsungs nieuw Note is Multi-window: je kunt twee applicaties naast elkaar openen. Vervolgens sleep je eenvoudig tekst van de ene naar de andere app.

Batterij

Bij de voorganger van de Note 8 was de batterij zacht gezegd ‘een dingetje’. De batterij van de nieuwe Note heeft met 3300 mAh een iets kleinere capaciteit, kan draadloos worden geladen en zou niet moeten ontploffen.

Biometrisch ontgrendelen

De Note heeft, net als de S8, een vingerafdrukscanner achterop. Ontgrendelen kan daarnaast met de irisscanner en gezichtsherkenning die via de camera werkt.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Note 8 en heeft een adviesprijs van 999 euro. Vanaf 15 september ligt hij in de winkels.