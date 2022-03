Samsung trekt stekker uit Galaxy Note-serie

2022-03-02T09:03:17

2022-03-02T12:51:01

Samsung stopt officieel met de Galaxy Note-serie. Dat bevestigt de baas van de smartphonetak, Roh Tae-moon, tijdens Mobile World Congres 2022.

De Galaxy Note-serie mag dan wel verdwijnen, maar de ideeën achter de toestellen leven voort in de Ultra-smartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Zo kwam eerder dit jaar de Samsung Galaxy S22 Ultra uit, die een stylus ondersteunt. Ben je dus op zoek naar een Galaxy Note-achtige ervaring, dan kun je terecht bij de dure Ultra-telefoons.

Geen Samsung Galaxy Note meer

Het nieuws komt niet als een echte verrassing. De laatste Galaxy Note die verscheen, kwam uit in 2020. Sindsdien is er dus geen nieuw model uitgebracht. Ook waren er al langere tijd geruchten over het stopzetten van de serie. Samsung bevestigt die geruchten nu dus officieel.

Dit betekent ook dat we dus niet meer twee high-end smartphoneseries van het bedrijf zien verschijnen per jaar. Voorheen kon je aan het begin van het jaar een nieuwe Galaxy S en rond het midden van het jaar een nieuwe Galaxy Note verwachten.

De vraag is of dit erg is. Samsung brengt al jaren Galaxy Note-functies naar de Galaxy S-lijn toe. Eén van de unieke elementen van de Note was altijd dat het scherm zo groot was, bijvoorbeeld. Smartphoneschermen zijn in de afgelopen jaren rijkelijk in grootte toegenomen, waardoor er dus bijna geen verschil meer was tussen de Note- en S-lijnen. Het grootste verschil was vaak de stylus, die Samsung wel leverde bij de Galaxy Note, maar niet bij de Galaxy S.