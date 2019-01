Samsung tv’s krijgen Apple-diensten

Samsung is een opvallende samenwerking aangegaan met Apple. De nieuwe televisies van de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant gaan ondersteuning bieden aan AirPlay 2 en het huren van films via iTunes.

In het voorjaar komt er een update voor de televisies van Samsung uit 2018, waarmee het mogelijk wordt om films te huren of te kopen via iTunes en om content te streamen via AirPlay2. Bij tv-modellen die deze zomer verschijnen is deze optie standaard al beschikbaar.

Via een nieuwe app op je tv krijg je dan toegang tot je eigen iTunes-bibliotheek en kun je films huren en kopen, waaronder films van een hoge 4K-kwaliteit. Dit zal voor veel gebruikers van toegevoegde waarde zijn: er zijn namelijk nog maar weinig aanbieders van 4K HDR-films.

AirPlay 2

Mensen met een iPhone, iPad of Mac kunnen binnenkort bovendien via AirPlay 2 hun video’s, foto’s, muziek, podcasts en andere content direct afspelen op hun Samsung tv. Een opvallende keuze: voorheen was er nog een Apple TV nodig om dit te kunnen doen.

Er wordt gespeculeerd dat Apple met deze actie alvast mensen warm wil maken voor een nieuwe videostreamingdienst van het bedrijf. Apple zou namelijk al een tijdje werken aan een streamingdienst die moet concurreren met Netflix. Deze zou aanvankelijk gratis zijn voor gebruikers van een iPhone, iPad of Apple TV, maar het lijkt erop dat een Apple TV niet meer noodzakelijk zal zijn om de toekomstige streamingdienst te gebruiken.

Apple kondigde aan dat niet alleen Samsung-televisies AirPlay 2-ondersteuning krijgen, maar ook televisies van andere “vooraanstaande” tv-fabrikanten. Om welke fabrikanten het gaat werd vooralsnog niet bekendgemaakt.

Eerdere samenwerkingen

De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Samsung is een belangrijke toeleverancier van Apple en levert onder meer schermen en geheugenchips voor onder meer de iPhone en iPad. Bovendien heeft Apple al eerder een streamingdienst beschikbaar gemaakt voor meerdere besturingssystemen, namelijk Apple Music. De muziekapp werkt op het concurrerende Android.