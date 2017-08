'Samsung werkt aan goedkopere Galaxy Note 8'

2017-08-25T09:31:00

2017-08-25T09:21:22

De Samsung Galaxy Note 8 kost maar liefst 999 euro en is daardoor lang niet voor iedereen weggelegd. De firma zou nu dan ook werken aan een ietwat goedkopere versie.

Dat meldt het Chinese ITHome op basis van specificaties die online zijn opgedoken. Het nieuwe model van de Galaxy Note 8 zou 4 GB RAM meekrijgen, 2 GB minder dan de duurdere versie. Het prijsverschil zou daardoor ongeveer 70 euro zijn. Niet veel, maar scheelt toch.

Verder gelijk

De overige specificaties zijn gelijk aan de Note 8 zoals deze afgelopen woensdag werd aangekondigd. De goedkopere versie zou gepland staan voor thuisland Zuid-Korea. Het is nog even afwachten of dit toestel er komt, en of deze vervolgens ook wereldwijd wordt verkocht.