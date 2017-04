'Samsung werkt aan mega-brede monitoren'

2017-04-07T11:43:00

Wanneer je meer werkruimte nodig hebt, kun je twee monitoren naast elkaar overwegen. Samsung werkt aan een monitor die in z'n eentje even breed moet zijn.

Dat meldt althans de site TFTCentral. Deze site heeft banden met de fabrieken waar de panelen worden gepropduceerd, en is zodoende op de hoogte van de toekomstige beeldschermen die daar van de lopende band afrollen.

De mega-monitor van Samsung zou er ongeveer uit gaan zien als bovenstaande afbeelding. 49 inch breed, oftewel 125 centimeter. Dat is zo'n beetje even groot als twee 27-inch monitoren naast elkaar. De beeldverhouding is 32:9 en de maximale resolutie bedraagt 3840 x 1080 pixels. Ook zit er een lichte curve in het scherm.

Voor gamers

Samsung zou zich met name richten op gamers, die waarde hechten aan ondersteuning voor beeldverversingstechnieken als FreeSync, en een hoge verversingssnelheid van 144 Hz. Het scherm zou pasd volgend jaar op de markt moeten komen voor een nog onbekende prijs.