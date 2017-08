Samsung werkt aan slimme speaker

2017-08-24T12:58:57

2017-08-24T13:30:23

Samsung is bezig met het ontwerpen van een slimme speaker die we “binnenkort” kunnen verwachten. Met deze speaker wil Samsung zich in dezelfde markt mengen als Amazon, Google en Apple eerder deden.

Dat meldde topman Dong Jin Koh aan CNBC. Koh liet in een interview voorafgaand aan de presentatie van de Note 8 weten dat Samsung de speaker “wellicht binnenkort” zou kunnen aankondigen. “Samsung wil een goede gebruikerservaring aanbieden voor thuissituaties met behulp van apparaten van Samsung.” De nieuwe speaker wordt waarschijnlijk uitgerust met Bixby; een nieuwe slimme assistent die Samsung introduceerde met de komst van de Galaxy S8.

Bixby

Samsung heeft duidelijk ambitie in de wereld van domotica, waarin ze steeds meer producten als televisies en koelkasten willen verbinden met het internet. Het idee om in de slimme assistent Bixby in het middelpunt van het slimme huishouden te plaatsen.

Samsung rolde Bixby eerder deze maand uit naar meer dan 200 landen, waaronder regio’s als Australië, Canada en Zuid-Afrika. Op het moment van schrijven ondersteunt Bixby alleen nog Engels en Koreaans.