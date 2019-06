Samsung zaait paniek met antivirus-advies voor smart-tv's

2019-06-17T10:28:00

2019-06-17T10:15:36

Samsung adviseert eigenaars van zijn smart-tv's om de toestellen regelmatig op malware te scannen. Daarvoor is namelijk een antivirus-optie ingebouwd. De goedbedoelde boodschap valt online alleen niet helemaal in goede aarde.

De Amerikaanse support-tak van Samsung deelt op Twitter een filmpje waarin te zien is hoe je zo'n malware-scan uitvoert. Het bedrijf raadt aan dit om de paar weken te doen, waardoor wordt geïmpliceerd dat televisies vaak doelwit zijn van cybercriminelen.

Toch is daar weinig bewijs voor. Smart tv's zijn met internet verbonden, dus in theorie zeker gevoelig voor hackers. In de praktijk komt het echter zeer zelden voor. Het risico op besmetting is vooralsnog dusdanig klein, dat antivirus-scans voor tv's weinig nut hebben.

Bloatware

Recente Samsung-televisies worden geleverd met nog een tweede antivirus-optie, namelijk de McAfee Security for TV-app. Een dergelijke deal tussen bedrijven kennen we onder andere van laptops en smartphones; daar noemen we het bloatware.

Beveiligingsexperts waarschuwen al langer voor de mogelijke gevaren van slimme apparaten. Op papier kan een kwaadwillende de controle krijgen over o.a. je verlichting en je thermostaat. Maar tot op heden is zoiets nog niet op grote schaal voorgekomen.

Wetgeving

Om dit doemscenario voor te zijn, wordt er overigens gewerkt aan regelgeving rond verplichte updates voor dit soort apparatuur. Fabrikanten komen er dan niet meer mee weg om hun systemen niet goed genoeg te beveiligen.

Voor het zo ver is, hoef je echt niet bang te zijn voor een virus op je televisie.