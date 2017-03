Samsung ziet nog heil in curved televisies

2017-03-24T15:27:00

Samsung blijft dit jaar nieuwe curved televisies uitbrengen, in tegenstelling tot concurrenten LG en Sony. Volgens het bedrijf is daar nog genoeg vraag naar.

Televisies met een gebogen scherm moeten de kijkervaring verrijken, maar hebben het beste beeld zodra je er recht voor zit. Kijk je vanuit een hoek, dan wordt de beeldkwaliteit vaak minder. Sony en LG brengen dit jaar dan ook geen gebogen modellen meer uit, consumenten zouden er niet om zitten te springen.

Op het gebied van monitoren is het overigens een ander verhaal. Fabrikanten als Philips, HP en ook LG brengen dikwijls gebogen schermen uit, met het oog op gaming en multimedia-doeleinden. Logisch ook, want over het algemeen zit je niet met meerdere mensen rond dezelfde monitor - in tegenstelling tot een tv. Dat het beeld vanuit de hoeken niet perfect is, is dan minder een probleem.

3D-tv achterna

De nieuwe curved modellen van Samsung zouden allemaal groter zijn dan 65 inch, behoorlijk fors dus. Er zouden 22 verschillende televisies op het programma staan. Vorig jaar was Samsung overigens een van de laatste fabrikanten die stopte met het produceren van 3D-televisies. Net zoals gebogen tv's waren 3D tv's een poosje helemaal hip, maar ook hier was er te weinig interesse vanuit de koper.