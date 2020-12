Samsungs Smart Monitor M7-monitor bezit smart tv-functies

2020-12-29T10:00:00

2020-12-29T10:34:45

Met de Smart Monitor M7 (32M70A) kruist Samsung een traditioneel beeldscherm met de functies van een smart-tv. Want net zoals de televisies van dit merk, draait deze monitor op Samsungs eigen besturingssysteem Tizen.

Streaming-apps zoals Netflix en YouTube start je daardoor vanaf het beeldscherm zelf. Voor dit doeleinde wordt een afstandsbediening met spraakondersteuning meegeleverd.

Groots 4K

De Smart Monitor is er niet alleen voor entertainment, maar ook voor zakelijk gebruik. Zo is er een laptop op aan te sluiten via usb-c, die dan ook meteen wordt opgeladen. Het schermformaat meet 32 inch (81 cm), de resolutie is 4K. Het beeldscherm wordt verkocht voor 399 euro.