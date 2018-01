Sandisk toont 's-werelds kleinste 1 TB usb-drive

2018-01-09T13:58:12

2018-01-09T14:41:26

Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas toonde Sandisk naar eigen zeggen 's-werelds kleinste 1 TB usb-stick.

Een usb-drive van 1 of 2 TB is niet zo heel bijzonder meer vandaag de dag, want ze bestaan al een tijdje. Maar het formaat van drives met die grootte was nog wel vrij flink. Sandisk - inmiddels onderdeel van Western Digital - beweert nu de de kleinste 1 TB-usb-stick te hebben ontwikkeld. De stick is namelijk net zo groot als de meeste eenvoudige usb-stickjes.

Het prototype beschikt over een usb-c-aansluiting, waardoor je de stick ook kunt gebruiken op een nieuw model MacBook en op sommige smartphones.

Alhoewel Sandisk ons op CES wel een werkend exemplaar kon tonen, gaat het hier nog wel om een prototype. Het is niet bekend of en wanneer Sandisk de stick in productie gaat nemen, wanneer hij te koop is en wat hij moet gaan kosten.

256 GB usb 3.0-drive

Naast het prototype toonde Sandisk ook een standaard usb-stick van 256GB, de Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive. Ook deze drive is zeer klein en past op een usb 3.0-poort. De usb-stick is ook beschikbaar met 128 GB, 64 GB, 32 GB en 16 GB opslagcapaciteit. De leessnelheid is 130 MB/s. Het model met de grootste opslagcapaciteit van 256 GB kost 149 dollar.