Santa Claws: Online grijpmachine voor goede doel

2016-12-21T10:25:00

2016-12-21T10:19:16

Het Britse Liberty Games heeft een grijpmachine in het leven geroepen die te besturen is via internet. Voor iedere knuffel die uit de bak gegrepen wordt, gaat er geld naar een goed doel.

Het goede doel in kwestie is St Mungo's, dat zich inzet voor daklozen. De grijpmachine staat ergens in het Verenigd Koninkrijk en is dankzij een Raspberry Pi verbonden met internet. Er staat ook een webcam op gericht. Zo kun je de grijparm dus besturen vanuit je browser.

Spelen

Zodra je op de site van Santa Claws terecht komt, druk je op de grote rode Play-knop. Daarna kom je in de wachtrij te staan. Zodra het je beurt is, komen er nieuwe knoppen in beeld: omhoog, links, rechts en 'grab' (grijp). Je hebt nu 30 seconden om een teddybeertje te pakken.

Gratis

Er zijn drie soorten knuffeltjes te grijpen. Een hondje en een beertje leveren 5 Britse pond per stuk op, het rendier een tientje. In tegenstelling tot een grijpmachine op de kermis kost het je verder niets. Succes!