Schade door ransomware vorig jaar 1 miljard dollar

2017-03-13T09:55:00

2017-03-13T09:54:15

Het aantal verschillende soorten ransomware is vorig jaar enorm toegenomen, zo meldt antivirusfirma Trend Micro. Cybercriminelen haalden er in 2016 1 miljard dollar mee binnen.

In 2015 merkte Trend Micro nog 29 zogeheten ransomware-families op. In 2016 waren dat er al 247, een toename van 752 procent. De reden daarvoor is dat gijzelsoftware nu eenmaal bijzonder lucratief is.

Van de 81 miljard malware-besmettingen kwam 75 miljard binnen via malafide e-mails. Eerder toonde Kaspersky ook al aan dat er vorig jaar meer phishing-aanvallen plaatsvonden. De kans op een virus is dus het grootst via besmette mailtjes.

Microsoft-producten veiliger

Trend Micro ontdekte daarnaast ook nog honderden kwetsbaarheden in besturingssystemen en software. Daarbij viel op dat het aantal lekken in Microsoft-producten behoorlijk terugliep, van circa 180 in 2015 naar 90 in 2016.

Bij Apple- en Android-producten steeg het aantal ontdekte kwetsbaarheden juist.