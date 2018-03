Schermproblemen bij 'klein deel' Galaxy S9-smartphones

Sommige bezitters van een Galaxy S9 of Galaxy S9+ lopen tegen problemen aan met het touchscreen. Op bepaalde plaatsen reageert het scherm niet op aanrakingen, met name in de hoeken.

Daarover wordt geklaagd op verschillende sites, waaronder Reddit en het support-forum van Samsung (via Engadget). Ze worden ook wel 'dead spots' genoemd, plekken op het display van de S9 die tikken en vegen soms niet registereren. Onbekend is hoeveel eigenaren precies tegen dit probleem aanlopen.

Samsung laat in een reactie weten op de hoogte te zijn en het bedrijf is dan ook een onderzoek gestart. Volgens Samsung treffen de dead spots slechts een klein deel van alle gebruikers. Mogelijk is de bug op te lossen met een software-update. In het ergste geval zouden klanten hun toestel ter reparatie op moeten sturen.

Overigens komen dit soort foutjes wel vaker voor. Zo merkten iPhone X-gebruikers eerder op dat hun scherm niet goed reageerde zodra het kouder werd buiten. Dat euvel werd vrij snel middels een software-update verholpen.