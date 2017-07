Schok voor slaperige chauffeur met Steer-wearable

2017-07-24T09:51:00

2017-07-24T10:28:01

Wie laat op de avond vertrekt, kan nog wel eens het risico lopen om weg te dommelen achter het stuur. Steer is een nieuwe wearable die ervoor moet zorgen dat je tijdens het rijden wakker blijft, door je een elektrische schok te geven.

Steer heeft inmiddels een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug en moet in november op de markt komen. Je draagt de wearable om je arm, waar zestien verschillende sensoren meten of je in slaap aan het vallen bent.

Adrenaline

Een van de belangrijkste is de hartritmesensor. Zodra je in slaap valt, gaat je hart langzamer kloppen en gaat het Stear-bandje eerst kort trillen om je daarop te attenderen. Reageer je daar niet op en sukkel je nog verder in slaap, dan krijg je een 'subtiele' schok toegediend.

Volgens de makers voel je je daarna weer beter. Je adrenaline neemt toe en je melatonine-aanmaak neemt af. Ook klopt je hart weer zoals het hoort. Een Steer-bandje kost 199 dollar.