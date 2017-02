Schoolkinderen in Engeland krijgen les in internetveiligheid

2017-02-13T09:25:09

2017-02-13T09:46:24

Leerlingen in Engeland krijgen lessen in internet- en computerveiligheid. Een vijf jaar durende proef moet uitwijzen of de lessen jongeren kunnen klaarstomen voor de toekomst.

Zo'n 5700 leerlingen van 14 jaar en ouder krijgen les in internetveilighied. Het gaat om een proef van vijf jaar, waarbij de leerlingen tot vier uur per week les krijgen over onderwerpen als hacken, cyber crime en beveiliging.

De lessen worden klassikaal en online gegeven en er wordt gebruik gemaakt van zogeheten 'real-world'-scenario's. De Britse overheid hoopt met de nieuwe lessen de huidige jeugd klaar te stomen voor de toekomst. De overheid stelt voor de nieuwe lessen 20 miljoen Pond beschikbaar. De lessen zullen vanaf september dit jaar van start gaan.

Bron: BBC