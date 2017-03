Security Essentials eindelijk in top 10 beste antiviruspakketten

2017-03-29T16:41:39

2017-03-29T18:09:20

Microsofts eigen antivirusscanner Security Essentials presteerde in het verleden niet al te best, maar in een recente test van antivirustester AV-Test kwam de software dit keer verbazingwekkend goed uit de verf.

Het Duitste testlab AV-Test onderwierp een 19-tal pakketten aan een uitgebreide test, waarbij maar liefst 10.000 malware op de pakketten werd losgelaten. Van alle geteste pakketten wisten alleen Norton en Kasperksy een score van 100 procent te halen, wat neerkomt op het maximale van 6/6 punten.

Microsoft Security Essentials

Het antivirusprogramma Security Essentials van Microsoft behaalde voor het eerst sinds zijn bestaan ook een hoge score. Volgens de AV-Test kwam het pakket uit op een score van 5.5 van de 6 controlepunten. Het gaat hierbij om versie 4.10 van Security Essentials. Deze versie is ook aanwezig in de laatste versie van Windows 10, al is die geïntegreerd in Windows Defender. Ook bij de Creators Update zal deze software nog verder geïntegreerd zijn in het Defender-Beveiligingscentrum en actief worden als er geen ander antiviruspakket is geïnstalleerd.