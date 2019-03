Security-stick YubiKey ook voor iPhone en Mac

2019-03-12T10:00:00

2019-03-12T06:48:44

De meest veilige manier van tweestapsverificatie is niet in de vorm van een sms'je, maar met een speciale usb-stick zoals de YubiKey. Je kunt dan alleen inloggen op accounts wanneer de stick in de pc zit.

Enkel een wachtwoord of toegangscode is niet voldoende. Tot voor kort werkte dat niet op iPhones en iPads, omdat die geen usb-ingang hebben. Daarom ontwikkelde men de YubiKey for Lightning.

Lightning

Deze heeft twee connectoren specifiek voor Apple-gadgets, namelijk lightning en usb-c. Daar houd je inbrekers wel mee buiten de digitale deur. Een adviesprijs is nog niet bekend.