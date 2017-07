Seeing AI-app van Microsoft omschrijft wereld aan blinden

2017-07-14T09:33:00

2017-07-14T11:51:33

Microsoft lanceert in de Verenigde Staten een app voor blinden en slechtzienden, Seeing AI. Door de smartphone-camera ergens op de richten, omschrijft de kunstmatige intelligentie wat er te zien is.

De app kent een hoop verschillende toepassingen. Zo kan het personen en hun emoties herkennen, teksten oplezen, barcodes van etenswaar scannen en briefgeld onderscheiden. Voor de meest geavanceerde functies is wel een internetverbinding nodig, omdat de rekenkracht van de AI daarvoor uit de cloud van Microsoft moet komen.

Omschrijven

De app tracht dan om uit zichzelf een hele 'scene' zoveel mogelijk te beschrijven. 'Jonge vrouw die in het park een frisbee aan het gooien is', wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Bekijk in onderstaande video de Seeing AI-app in actie. Er zijn nog geen plannen bekend om de applicatie buiten de Verenigde Staten te lanceren.