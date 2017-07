Sennheiser eert Pink Floyd met headset

2017-07-06T14:00:00

2017-07-05T16:48:45

Als je graag luistert naar het stevigere gitaarwerk, dan zie je gelijk wat er zo speciaal is aan deze nieuwe koptelefoon van Sennheiser.

Doet het geen belletje rinkelen? Dan verklappen we het: de oorschelpen en de hoofdband hebben een opdruk van de band Pink Floyd. Specifiek om het legendarische album The Dark Side of the Moon.

Prijs

Deze editie is gebaseerd op de Momentum-serie van Sennheiser, een draadloos exemplaar met o.a. ruisonderdrukking. Goedkoop is de headset niet, dat zal de grootste fans niet deren. De prijs: 449 euro.