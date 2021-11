Sennheiser RS 5200-oordopjes versterken tv-audio

2021-11-11T14:00:00

2021-11-11T09:52:31

Merk je tijdens het tv kijken dat je moeite hebt alles goed te verstaan en klagen de buren als je het volume vaak opkrikt? Dan zijn de RS 5200-oordopjes van Sennheiser wellicht iets voor je.

De draadloze RS 5200-oordopjes van Sennheiser versterken specifiek tv-geluiden, alleen voor jouw oren. Een speciale modus voor journaals en talkshows filtert achtergrondgeluiden, zodat spraak beter te horen is.

Luisterprofielen

Er zijn drie luisterprofielen in te stellen en het volume is per dopje te bepalen, zodat links luider klinkt dan rechts of andersom. De ontvanger heeft een bereik van 70 meter. Voor 249 euro haal je 'm in huis.