Sfeervolle en slimme tuinverlichting met Hue Inara

2022-03-24T10:00:00

2022-03-21T15:07:30

Een slimme woning begint voor veel mensen bij slimme verlichting. Vergeet daarbij ook de tuin niet. Zo verkoopt Philips verscheidene lampen voor buitengebruik, waaronder nu de Hue Inara-buitenwandlamp.

Die is evenzeer met internet verbonden en dus op afstand met de bijbehorende smartphone-app te bedienen, mits je ook een Hue Bridge in huis hebt. Ook routines worden ondersteund. De lamp wordt dan automatisch in- en uitgeschakeld op tijden die je zelf kiest.

Kleurloos

Let wel; veel Hue-lampen kunnen van kleur veranderen, maar deze niet. Dat scheelt wel in de prijs. Dimmen is ook een optie. De lamp kost 99,99 euro.