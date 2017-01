Shark Zone K15 is toetsenbord zonder poespas

Toetsenborden voor gamers vallen vaak wat duurder uit dan hun soortgenoten, vanwege allerlei extra functietoetsen, koppeling met speciale software en de vaak typerende ledverlichting.

Met dit Shark Zone K15-toetsenbord houdt fabrikant Sharkoon het ontwerp minimalistisch - en daardoor tevens goedkoop. Als extraatje kan toch nog de Windows-toets uitgeschakeld worden, zodat er tijdens het gamen niet per ongeluk op gedrukt kan worden.

Windows-toets

Niets zo vervelend als een spel dat in het heetst van de strijd geminimaliseerd wordt naar de taakbalk, want dat is dan het gevolg. Shark Zone verkoop het keyboard voor 24,99 euro.