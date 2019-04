Sharp toont vouwbare smartphone met een twist

2019-04-12T10:15:00

2019-04-12T11:54:26

Lopen we straks allemaal met een vouwbare smartphone op zak? Meerdere telefoonfabrikanten duiken op flexibele displays, met Samsung als bekendste naam. Sharp wil ook aan deze trend meedoen en toont een eigen toestel met buigbaar scherm, dat net even anders werkt dan we tot nu toe bij concurrenten zagen.

Het idee achter een buigbaar scherm is dat je meer beeld hebt zodra je het nodig hebt, en anders niet. De Samsung Galaxy Fold en Royole FlexPai zijn voorbeelden van telefoons die als een boek open te klappen zijn. Smartphone en tablet in één, dus. Sharp pakt het met zijn prorotype anders aan. Dit scherm vouwt namelijk in de lengte.

Op deze manier doet het concept wat denken aan dat van de klaptelefoons van weleer. Ook wel bekend als 'clammshell' of 'flip phone'. Achterop het toestel zit een scharnier, dat ervoor zorgt dat je de telefoon open en dicht kunt klappen. Voorlopig blijft het bij een testmodel en is de verder naamloze telefoon nog niet te koop.

Sharp in Nederland

Hoewel de meeste smartphone-fabrikanten hun schermen niet zelf produceren, doet Sharp dit wel. Sinds kort zijn telefoons van dit merk ook in Nederland te koop, met als meest recente voorbeeld de Sharp Aquos D10. Daar waren we alleen niet zo'n fan van. Er is voor Sharp dus nog wat werk aan de winkel om zich met de grote namen te kunnen meten.