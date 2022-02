Simyo biedt vanaf nu tevens telefoons aan

2022-02-07T12:51:07

2022-02-07T13:01:00

Simyo, dochteronderneming van KPN, biedt naast sim-only-abonnementen nu ook smartphones aan. De provider breidt uit en geeft consumenten meer opties.

De line-up van beschikbare smartphones bestaat onder meer uit de iPhone 12 mini, Samsung Galaxy A52s 5G en Oppo A74 5G. Het volledige aanbod is te bekijken op de website van de aanbieder. Het is nog steeds mogelijk alleen een sim-only-abonnement af te sluiten bij Simyo.

Simyo biedt smartphones aan

Het aanbod smartphones bestaat uit opgepoetste en nieuwe smartphones. Je kunt die apparaten in één keer aanschaffen of in delen betalen, verspreid over maximaal twee jaar. Huidige Simyo-klanten kunnen hun abonnement verlengen en er meteen een telefoon bij bestellen. Voor nieuwe klanten worden er tijdelijk geen aansluitkosten in rekening gebracht.

“Simyo beweegt als provider mee met de klant”, zegt Robin Clements, EVP Marketing en Products van KPN. “Wanneer wij merken dat de Simyo-klant behoefte heeft aan een telefoon bij zijn abonnement, dan blijven we uiteraard niet achter. Super dat we de Simyo-klanten vanaf vandaag blij kunnen maken met het enige wat we tot nu toe niet konden aanbieden als sim-only-provider: een telefoon. Klanttevredenheid staat bij Simyo op nummer één.”

Om het nieuws op ludieke wijze te delen, heeft de aanbieder een korte video voor social media gemaakt. In de sketch nemen we een kijkje bij de klantenservice en zien we het fictieve proces van hoe de SIM.E.O. van Simyo tot de conclusie komt om ook eindelijk telefoons aan te bieden.