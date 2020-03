Site berekent hoeveel toiletpapier je werkelijk nodig hebt in corona-tijden

2020-03-20T09:31:00

2020-03-20T09:30:58

De corona-uitbraak betekent in veel landen een ongekende run op toiletpapier. Daarom is een nieuwe site in het leven geroepen die je helpt te bepalen hoeveel rollen je daadwerkelijk nodig hebt als je een poos je huis niet uit mag.

De gemiddelde toiletbezoeker heeft tijdens een pandemie als deze 500 procent meer toiletpapier in huis dan strikt noodzakelijk is, becijferden twee Britse software-ontwikkelaars. Daarom bedachten ze de site 'How much toilet paper?', waar je op basis van je eigen situatie kunt uitrekenen of je meer toiletrollen nodig hebt.

Dat werkt als volgt. Je zet het aantal rollen dat je al bezit af tegen het aantal toiletbezoeken per dag. Je ziet dan precies hoeveel dagen je daarmee vooruit kunt. En het kan nog specifieker. Onder de geavanceerde opties geef je onder meer aan hoeveel losse vellen je er gemiddeld doorheen jaagt, met hoeveel mensen je samenwoont en hoe lang je verwacht in quarantaine te zitten.

Stop met hamsteren

De bedenkers hopen met deze inzichten hamstergedrag te ontmoedigen, zodat er genoeg toiletpapier in de schappen blijft liggen voor iedereen. Ook in Nederland blijft men er op hameren dat massaal inslaan van levensmiddelen niet nodig is. Er is genoeg, het is alleen wel belangrijk dat niet slechts een paar personen hele schappen leegtrekken. De voorraad kan dan niet snel genoeg bijgevuld worden.