Skype-advertentie serveert malware

2017-03-31T10:22:00

2017-03-31T12:13:51

Verschillende Skype-gebruikers maken melding van een advertentie binnen de software, die malware serveert. Onbekend is nog hoeveel mensen daardoor getroffen zijn.

De advertentie in kwestie toont bij het openen van Skype een nagemaakte pagina van Adobe. Vervolgens komt een pop-up in beeld waarbij gebruikers wordt gevraagd de Flash Player zogenaamd te installeren. In werkelijkheid wordt hiermee een virus binnengehaald.

Deze vorm van malware-verspreiding heet ook wel 'malvertising' en komt helaas vaker voor, meestal op websites. Je kunt daar in principe niet zoveel tegen doen, behalve wachten tot de malafide reclame wordt teruggetrokken. Adblockers werken daarnaast ook.

Waarschijnlijk ransomware

Gebruikers van Skype liepen in dit geval niet daadwerkelijk gevaar, zo meldt ZDNet. De downloader bleek defect en haalde het virus daardoor niet binnen. Daarom is niet te achterhalen wat de schade zou zijn. De kans is groot dat het ransomware betrof.