Skype werkt tijdelijk niet op iPhone 8

2017-09-25T10:27:00

2017-09-25T10:18:40

Wie een nieuwe iPhone 8 heeft gekocht, kan deze tijdelijk niet gebruiken om mee te Skypen. Door een bug crasht Microsofts app meteen tijdens het opstarten.

Naar verwachting duurt het niet lang voor het probleem is opgelost. Microsoft heeft de oorzaak gevonden en pakt deze aan in een nieuwe update voor de app. Onbekend is nog wanneer deze precies beschikbaar is voor alle Skype-gebruikers.

Lees hier meer over de iPhone 8.

Ook Outlook heeft kuren

Overigens is het niet de enige dienst van Microsoft die sinds kort kuren heeft op Apple-apparaten. Sinds de komst van iOS 11 werken Outlook-accounts niet meer in de standaard mail-app van Apple. Ook hier wordt gewerkt aan een oplossing.

In de tussentijd kunnen Outlook-gebruikers de losse Outlook-app van Microsoft zelf installeren.