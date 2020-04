Skype zonder account te gebruiken met Meet Now-functie

2020-04-06T11:05:00

2020-04-06T11:05:07

Microsoft laat je voortaan Skype-gesprekken houden zonder dat deelnemers een account nodig hebben. De Meet Now-functie komt gelegen, aangezien veel mensen door het coronavirus aangewezen zijn op videobellen om met elkaar in contact te blijven.

Zo'n Skype-gesprek starten zonder account is heel eenvoudig. Ga naar de Skype Meet Now-site en klik hier op Gratis vergadering maken. Je krijgt een unieke link toebedeeld. Voer die in de adresbalk in en druk op Enter. Je krijgt in je browser een melding of je de Skype-software wil openen. Druk op Annuleren als je de browserversie van Skype wilt gebruiken.

Je gaat nu door in het Engels. Klik op Join as guest en voer je naam in. Klik tot slot op Join om de tijdelijke vergaderruimte te openen. Je kunt de link nu delen met wie je wilt. Anderen kunnen daarmee op dezelfde manier deelnemen. Wil je met elkaar videobellen, dan vind je daarvoor rechts bovenin beeld de optie: Oproep starten.

Concurrentie

Sociale media merken duidelijk de gevolgen van de coronacrisis in hun gebruikersaantallen. Mensen zitten genoodzaakt thuis maar willen toch contact houden, zowel voor privé als zakelijke doeleinden. Ook bij Skype wordt dat opgemerkt. Het aantal belminuten steeg de afgelopen maand met 220 procent, het totaal aantal gebruikers met 70 procent.

Dat neemt overigens niet weg dat Microsoft met Skype enigszins de boot heeft gemist. Thuiswerkers sluiten zich massaal aan bij concurrenten als Zoom en Slack. Daarnaast biedt Microsoft ook nog Teams aan, eveneens software die bedoeld is om mee te vergaderen. Genoeg keuze dus.