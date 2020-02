Skywalker Saga-boxset bevat alle Star Wars-films

2020-02-27T10:02:00

2020-02-27T10:02:48

Het Amerikaanse Best Buy heeft een ware traktatie voor de grootste Star Wars-fans. Deze Skywalker Saga-boxset bevat alle negen Star Wars-films, zowel op blu-ray als op ultra-hd-blu-ray.

Tel daar bovenop een heleboel achter-de-schermen-materiaal en het totale pakket komt uit op maar liefst 27 schijfjes vol Star Wars-geschiedenis. Een domper is dat Best Buy-producten niet naar Europa worden verzonden.

Goedkopere optie